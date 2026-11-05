Punto di mercato oggi sul Resto del Carlino, soprattutto per quanto riguarda la mediana, reparto in cui Raffaele Palladino ha istituito due titolari inamovibili: Tommaso Pobega e Lewis Ferguson.

Sono loro due gli stakanovisti della squadra e questo significa poco spazio per gli altri, soprattutto per Nikola Moro, che in estate aveva ricevuto una ricca offerta dall'Arabia, circa 3.5 milioni di euro, ma che è stato trattenuto dal Bologna. 'Resti, vedrai che giocherai con continuità', gli disse il Bologna, ma sia con Tedesco che con Palladino le cose stanno andando diversamente. E all'orizzonte c'è il mercato di gennaio, che produrrà un ragionamento se il trend non cambierà. Ecco perché il Resto del Carlino da due giorni pone sotto la lente di ingrandimento il nome di Ordonez del Parma, già seguito ai tempi del Velez.