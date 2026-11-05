Per Gazzetta dello Sport è mister assist. Juan Miranda ha trovato da esterno sinistro a tutta fascia forse la sua collocazione naturale. L'arrivo di Raffaele Palladino lo ha riportato in auge e con un grande contributo in termini di assistenze.

Sono già cinque in stagione, come Zaccagni, perché i suoi cross con il mancino sono pennellati e spesso creano problemi, citofonare al Milan con l'autogol di Bartesaghi. E pensare che al Bologna sarebbe dovuto arrivare Robin Gosens, cercato a lungo da Giovanni Sartori nell'estate 2024, ma l'Union Berlino sparò alto (12 milioni) rispetto alla proposta del Bologna di 7. Da qui nacque l'idea Miranda, preso peraltro a parametro zero dal Betis. Poco tempo fa il club gli ha allungato il contratto fino al 2028, per evitare di avviarsi verso la scadenza prima fissata al 2027 e anche Parma sarà titolarissimo, laddove un anno fa segnò il gol che chiuse i conti al Tardini.