1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

Al posto di Freuler

Se n'è parlato tanto in estate. Il Bologna stava sondando il mercato dei centrocampisti, laddove Remo Freuler avrebbe lasciato un buco da colmare, e tra i nomi cercati dalla dirigenza, in particolare da Giovanni Sartori, c'era quello di Peer Koopmeiners, fratello del più "famoso" Teun, ex Atalanta con la quale ha vinto una Europa League nel 2024, e ora come sappiamo in forza alla Juventus. Mediano centrale classico, funzionale e utile in entrambe le fasi. Per alcuni la trattativa era ben avviata, per altri no, fatto sta che ieri, alla vigilia della sfida tra Az Alkmaar e Juve, il mediano ha parlato così, come riportato da Gazzetta

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2