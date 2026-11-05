'Piccoli c'è: questo il responso uscito ieri dalla sessione giornaliera di Casteldebole, col semaforo verde finalmente arrivato per l'attaccante bergamasco' scrive oggi Stefano Brunetti sul Corriere dello Sport Stadio.

Palladino ritrova dunque la sua prima punta, che era assente dal 17 ottobre, data dell'infortunio muscolare rimediato contro l'Inter. Piccoli fino a lì era sempre stato titolare inamovibile, con la sua lotta sulla verticale, ma la sua assenza ha spalancato le porte a Jens Odgaard, che ha colto l'occasione e sostituito il collega nel migliore dei modi, fornendo anche a Palladino nuove linee di gioco. Tanto che pure per sabato Jens è attualmente in vantaggio. Squadra che vince non si cambia? Lo vedremo sabato se il tecnico confermerà tutti quelli col Monza o se cambierà qualcosa, con Piccoli che scalpita, ma con lui anche Riccardo Orsolini, l'altro infortunato muscolare di rientro. In difesa, invece, dovrebbe rientrare Darmian con le conferme di Casale e Theate.