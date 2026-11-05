Il Bologna cerca la quarta vittoria di fila a Parma: Palladino ritrova Orsolini e Piccoli, ma restano diversi ballottaggi
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Parma-Bologna
L’11ª giornata di Serie A si avvicina sempre di più e il Bologna affronterà al Tardini il Parma di Gilardino. I rossoblù arrivano a questa sfida nel miglior momento di forma della stagione, reduci dalle tre vittorie contro Cagliari, Milan e Monza, a cui va aggiunta quella di Lecce, arrivata prima della sconfitta al Dall’Ara contro l’Inter.
In vista del prossimo impegno, Palladino avrà più di qualche dubbio in testa, considerando anche le ultime buone prestazioni dei giocatori di rotazione.
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