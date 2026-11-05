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L'ex Palladino

Tra i tanti ex di Parma-Bologna, come Darmian, Fabbian o lo stesso Gilardino, ce ne sarà uno che forse in pochi ricordano: Raffaele Palladino.

Ebbene sì, l’attuale allenatore dei rossoblù ha vestito la maglia dei crociati dalla stagione 2010/11 fino alla 2014/15. Il suo arrivo risale precisamente al gennaio 2011, quando il Parma lo prelevò dal Genoa, acquistando la metà del cartellino appartenente ai liguri, mentre l’altra metà rimase inizialmente alla Juventus. La stessa operazione portò in Emilia anche Francesco Modesto, con Luca Antonelli che invece compì il percorso inverso.

Nei quattro anni e mezzo a Parma, Palladino raccolse 70 presenze e 11 gol in Serie A. Considerando anche la Coppa Italia, le presenze diventano 76 e le reti salgono a 13.

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