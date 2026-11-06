Alberto Gilardino ritrova il Bologna da allenatore del Parma, in una sfida che rievoca ricordi contrastanti per i rossoblù. Nel 2005 segnò il gol decisivo nello spareggio che condannò il Bologna alla Serie B, mentre nella stagione 2012-13 diventò protagonista della squadra di Pioli, realizzando 13 reti senza rigori. Un bottino che nessun rossoblù ha poi superato in un singolo campionato considerando soltanto i gol su azione.

Dopo il ritiro, Gilardino ha iniziato ad allenare nelle categorie inferiori prima di approdare al Genoa e proseguire il suo percorso in Serie A. Contro il Bologna ha raccolto una vittoria, due pareggi e una sconfitta, mentre non ha mai battuto Palladino nei quattro precedenti. Ora arriva alla sfida dopo il primo successo sulla panchina del Parma, il 3-0 sul campo dell’Atalanta, prezioso nella corsa alla salvezza.