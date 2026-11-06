Il Bologna ritrova Orsolini e Palladino può contare sull’abbondanza sugli esterni in vista del derby contro il Parma. Bernardeschi e Cambiaghi sono favoriti per partire titolari, mentre il capitano, recuperato dal problema muscolare alla coscia destra, dovrebbe tornare in campo a gara in corso dopo essere rimasto in panchina contro il Monza.

Tra Bernardeschi e Orsolini c’è una concorrenza sana, che può aiutare il Bologna nella rincorsa all’Europa. Palladino sceglie in base al lavoro settimanale e al rendimento: anche Mbangula, reduce dalla tripletta contro il Milan, reclama spazio. Per i due mancini, oltre agli obiettivi rossoblù, resta sullo sfondo la prospettiva di ritrovare la Nazionale.