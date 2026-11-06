Il Bologna di Raffaele Palladino ha cambiato passo: tredici punti in sei partite, nove nelle ultime tre, hanno portato i rossoblù dal penultimo al nono posto, a sei lunghezze dall’Europa diretta. Le prossime sfide contro Parma, Udinese e Venezia rappresentano un’occasione per continuare la risalita.

L’obiettivo dell’allenatore è arrivare al mercato di gennaio con una classifica che spinga la società a investire per inseguire l’Europa. Palladino vuole essere coinvolto nelle scelte e punta a rafforzare le proprie richieste attraverso i risultati, prima di un calendario più impegnativo.

La priorità è un centrocampista che permetta a Pobega e Ferguson di rifiatare. Possibile anche un intervento in difesa, da valutare in base al recupero di Holm e al rendimento di Heggem, mentre resta sotto osservazione Dovbyk. Le riflessioni sul mercato entreranno nel vivo durante la sosta, ma ora la precedenza va ai punti.