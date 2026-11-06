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Palla chiede equilibrio

Tre vittorie consecutive e la caccia alla quarta. Il Bologna è rientrato nella parte sinistra della classifica grazie alla cura Raffaele Palladino, che ha portato in dote 13 punti in sei partite. Media da Champions League. Ora, però, bisogna provare a proseguire in un novembre con tre partite contro formazioni impegnate nella lotta salvezza. Si parte domani da Parma. Questo l'avvertimento del tecnico in conferenza stampa: "Sicuramente le vittorie portano entusiasmo e autostima, dobbiamo cavalcarle, ma serve anche equilibrio. Un mese fa non eravamo scarsi e oggi non siamo fenomeni, dobbiamo rimanere equilibrati nelle analisi. Ci prendiamo tutto il buono di quanto fatto e ho buone sensazioni sul futuro, ma arriveranno periodi con sconfitte e difficoltà. E' fisiologico nel calcio. La squadra ha lavorato bene, domani sarà una partita difficile e da affrontare con la giusta mentalità".

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