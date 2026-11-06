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RITORNO DI DARMIAN?

Con una striscia di 3 vittorie consecutive ed una media di 2,1 punti nelle prime 6 partite sulla panchina rossoblù, il Bologna e Raffaele Palladino non sono certamente disposti a fermarsi ora. Sulla loro strada dovranno però prima affrontare il Parma di Gilardino, reduce dalla schiacciante vittoria per 3 a 0 recapitata lunedì sera all'Atalanta.

Per Palladino, che si prepara a sfoggiare il suo "classico" 3-4-3, restano da stabilire gli ultimi dubbi di formazione. In porta sembrano esserci sempre meno dubbi e con il ruolo tra i pali di Skorupski ormai saldo. Stesso discorso vale per la difesa, dove insieme agli "imprescindibili" Casale e Theate, rispettivamente al centro e sulla sinistra, si prospetta possa tornare come braccetto di destra Darmian. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il centrocampo, il quale si pensa possa essere formato dai soliti Miranda e Zortea sulle fasce, oltre ai "titolarissimi" Pobega e Ferguson in mediana. Il reparto dove si evidenziano più incognite è invece l'attacco, dove le riconferme di Bernardeschi e Cambiaghi sembrano certe assieme a quella di Odgaard come prima punta. Per Gilardino invece si prospetta un 3-5-2, con Troilo a guidare la difesa, Britschgi e Valeri sulle fasce e con Tourè e Lontani ancora una volta pronti a prendersi i riflettori dell'attacco.

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