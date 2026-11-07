Come seguire la partita in radio e tv
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Il Bologna per la quarta vittoria consecutiva, il Parma per la seconda. Dopo il successo sul Monza, la squadra di Palladino fa visita ai ducali, di cui è grande ex, mentre dall'altra parte c'è Alberto Gilardino, un altro ex, che vuole trascinare la sua squadra alla salvezza dopo un avvio difficile. Sarà un derby caldo.
Appuntamento alle 18:00 allo stadio Ennio Tardini con diretta esclusiva su Dazn, visibile sull'apposita piattaforma sia su smart tv sia su dispositivi mobili e anche dal bouquet di Sky nella sezione app per chi è abbonato Dazn. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Filippo Cotti.
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