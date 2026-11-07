Il Bologna per la quarta vittoria consecutiva, il Parma per la seconda. Dopo il successo sul Monza, la squadra di Palladino fa visita ai ducali, di cui è grande ex, mentre dall'altra parte c'è Alberto Gilardino, un altro ex, che vuole trascinare la sua squadra alla salvezza dopo un avvio difficile. Sarà un derby caldo.

Appuntamento alle 18:00 allo stadio Ennio Tardini con diretta esclusiva su Dazn, visibile sull'apposita piattaforma sia su smart tv sia su dispositivi mobili e anche dal bouquet di Sky nella sezione app per chi è abbonato Dazn. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Filippo Cotti.