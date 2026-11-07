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La quarta di fila

Sono quattro in fila e un treno Europa ancora lì. Il Bologna vince a Parma, al termine di una partita con il Var protagonista e una eccessiva sofferenza finale. I ducali sono rimasti in dieci dopo pochi minuti, ma il Bologna solo nella ripresa l'ha sbloccata con la zuccata di Theate e il rigore di Orsolini. Nel finale, altro penalty, stavolta di Sierro, e un serrate in area da batticuore, ma alla fine il Bologna sale in ottava posizione con 17 punti. Sono 16 di Palladino in sette partite.

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