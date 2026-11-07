Il Bologna vince a Parma la quarta consecutiva
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
La quarta di fila
Sono quattro in fila e un treno Europa ancora lì. Il Bologna vince a Parma, al termine di una partita con il Var protagonista e una eccessiva sofferenza finale. I ducali sono rimasti in dieci dopo pochi minuti, ma il Bologna solo nella ripresa l'ha sbloccata con la zuccata di Theate e il rigore di Orsolini. Nel finale, altro penalty, stavolta di Sierro, e un serrate in area da batticuore, ma alla fine il Bologna sale in ottava posizione con 17 punti. Sono 16 di Palladino in sette partite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Parma-Bologna, le pagelle
News
Palladino: "Vittoria della maturità. Classifica? Calma. Arbitri? Siamo tornati all'anno scorso"
Editoriale
Non ci vedranno arrivare? Il Bologna di Palla viaggia forte e ha riallacciato il filo col passato
News
Anaclerio: "Vittoria sofferta. Palladino? E' stato bravo a..Vitik? Il suo è..."
News
Orsolini: "Ci toglieremo delle soddisfazioni. Sul rigore ho detto a Berna..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti