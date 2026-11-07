I voti del successo al Tardini
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Skorupski 7
Un paio di conclusioni a lato, per il resto nel primo tempo non deve parare. Il vero salvataggio lo compie nella ripresa su Tourè, perso da tutta la difesa. Parata di piede da tre punti.
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