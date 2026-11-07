I voti del successo al Tardini

Manuel Minguzzi
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

Skorupski 7

Un paio di conclusioni a lato, per il resto nel primo tempo non deve parare. Il vero salvataggio lo compie nella ripresa su Tourè, perso da tutta la difesa. Parata di piede da tre punti.

Parma Calcio v Bologna FC - Serie A 2026/27

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