da Odgaard a Orsolini, da Bernardeschi al teorema Orsato: il meglio e il peggio di Parma-Bologna

Franco Cervellati
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

MIGLIORI - IL TARDINI MEZZO ROSSOBLU'

Arrivano i risultati, scendono a valanga su Parma i tifosi. Se ci davano tutto il Tardini lo riempivamo. Tornati i tempi d'oro? Ancora presto per dirlo, certo che 5 vittorie nelle ultime 6 partite sono una fanfara da Bersaglieri.

Cervellati

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