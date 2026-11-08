da Odgaard a Orsolini, da Bernardeschi al teorema Orsato: il meglio e il peggio di Parma-Bologna
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
MIGLIORI - IL TARDINI MEZZO ROSSOBLU'
Arrivano i risultati, scendono a valanga su Parma i tifosi. Se ci davano tutto il Tardini lo riempivamo. Tornati i tempi d'oro? Ancora presto per dirlo, certo che 5 vittorie nelle ultime 6 partite sono una fanfara da Bersaglieri.
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