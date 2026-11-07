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Bologna e Var

Non è stata del tutto la vittoria della maturità, era da evitare la sofferenza finale, ma guardando ai numeri la cura Palladino sta avendo un effetto balsamico, quasi portentoso. Sedici punti in sette partite, passando dal penultimo posto prima di Lecce all'ottavo di oggi, con un successo a Parma sulla scia di quello di un anno fa, ovvero sfruttando un rosso, una giornata uggiosa e una prova corale efficace. L'unico difetto, appunto, è rappresentato dagli ultimi dieci minuti, nati sì da un penalty dubbio, ma comunque frutto di un arretramento del Bologna più che di una vera risalita del Parma. Saranno aspetti su cui il mister batterà il tasto, ne siamo sicuri. Di certo, alcune analisi andranno fatte pure in Aia, dato che è in atto l'ennesimo cambio di rotta dopo un periodo iniziale senza fischi e senza Var. Ora, invece, sembra di essere tornati all'anno scorso e quando cambiano le prerogative, le linee guida e il metro di giudizio, nascono inevitabilmente polemiche ed errori. Il risultato è che non si sa più dove stia il regolamento.

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