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LA PARTITA DI PARMA

Il classe 2000' è stato l'uomo in più che ha permesso ai rossoblù, nel corso del secondo tempo, di prendere il largo sui ducali. Quest'ultimo ha infatti prima servito perfettamente in area Theate per il vantaggio e successivamente si è procurato il rigore segnato da Orsolini. L'ex Empoli è stato inoltre premiato come uomo partita, e la sua prestazione sembra di fatto essere il risultato della mossa intrapresa da Palladino nell'intervallo, ovvero quella di spostarlo lungo la fascia destra.

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