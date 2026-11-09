Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
I ragazzi di Raffaele Palladino hanno ripreso ad allenarsi questa mattina al centro tecnico Niccolò Galli: attivazione atletica, esercizi col pallone e partitella a campo ridotto per i rossoblù non impegnati con le rispettive Nazionali. Allenamento differenziato in palestra per Jay Enem e Lorenzo De Silvestri.
Juan Miranda è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra; tempi di recupero di circa 3 settimane.
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