I ragazzi di Raffaele Palladino hanno ripreso ad allenarsi questa mattina al centro tecnico Niccolò Galli: attivazione atletica, esercizi col pallone e partitella a campo ridotto per i rossoblù non impegnati con le rispettive Nazionali. Allenamento differenziato in palestra per Jay Enem e Lorenzo De Silvestri.

Juan Miranda è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra; tempi di recupero di circa 3 settimane.