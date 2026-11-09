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Dovbyk

Dovbyk, evidentemente, soprattutto dopo la gara di Parma, non piace all'allenatore. Oppure piace ma non offre al tecnico garanzie fisiche per farlo giocare con più continuità. Sul campo del Tardini Mister Raffaele Palladino ha preferito inserire addirittura Piccoli, appena rientrato da un infortunio, al posto di Odgaard, invece di mettere in campo l'ex attaccante della Roma. A questo punto la società dovrà prendere una decisione seria, perchè Dovbyk arrivato a Bologna quest'estate con grande curiosità da parte della piazza, per prendere il posto di Santiago Castro, dopo appena tre mesi è stato declassato a quinto attaccante rossoblù. Dovbyk nella sessione invernale del calciomercato rischia seriamente di lasciare anzitempo il club guidato da Joey Saputo. Anche perchè arrivati quasi a metà novembre il Bologna (e Palladino) ha bisogno come il pane di avere fra le proprie fila un attaccante titolare.....e considerando cosa successe lo scorso anno con Ciro Immobile..

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