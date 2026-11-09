Dopo l'inizio di stagione travagliato, il Bologna sembra aver trovato finalmente la sua dimensione con Raffaele Palladino. La Repubblica nella sua edizione odierna mette in luce le prospettive in viste del mercato di gennaio.

Con l'avvento di Raffaele Palladino sulla panchina rossoblù il Bologna appare rinato e viaggia adesso ad una media di 2,29 punti a partita, oltre che con un numero di vittorie in trasferta, ad oggi pari a 4, che non si vedeva dalla stagione 63/64. Parlare oggi di Europa è prematuro, ma ciò che pare ovvio è che parte della stagione dipenderà dai movimenti della società nella prossima finestra di mercato. Palladino dopo aver riportato la fiducia nei suoi giocatori chiede ora garanzie. La dirigenza si sta infatti muovendo in tal senso, con Sartori che avrebbe individuato in Ordonez e Mikolajewski, entrambi di proprietà del Parma, ma con il secondo in prestito al Lucerna, come i giusti innesti per rinforzare il centrocampo e l'attacco. Agli arrivi vanno però anche individuate le uscite, con Moro, El Azzouzi e Dovbyk a rischio, visto anche il minutaggio ridotto. Una cosa è certa, la stagione del Bologna passerà dal mercato invernale.