Nella trasferta ducale, come mostrato anche dal Corriere dello Sport, il Bologna ha messo in luce l'abbondanza di alternative sugli esterni di cui ' dispone.

La mosse scelte da Palladino nel corso della partita hanno probabilmente, almeno all'inizio, lasciato tutti di stucco, salvo poi farci ricredere. Il tecnico rossoblù ha dato prova delle soluzioni presenti in panchina, come si è potuto vedere nell'inserimento, a partita in corso, di Mbangula e Orsolini, rispettivamente per Miranda e Zortea. Il Bologna ha potuto di fatto contare su 4 esterni, con Cambiaghi e Bernardeschi chiamati ad agire a tutta fascia. Le decisioni apportate dal nativo di Mugnano hanno garantito alla squadra di aggiungere quella corsa e gamba decisive in occasione dei due goal segnati. Palladino ha saputo sfruttare le armi del suo arsenale, a prova di quanta qualità il Bologna abbia in quella zona di campo.