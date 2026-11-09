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Palladino

Queste le parole di Pepè Anaclerio a Radio Nettuno Bologna Uno:

"A Parma è andata alla grande. Fra San Siro e Parma mi sono divertito molto. E' chiaro che l'espulsione abbia agevolato la gara, però il dominio totale nonostante l'uomo in più non è mai scontato. A mio parere la partita è stata gestita dal tecnico in maniera egregia. Nonostante l'infortunio di Miranda Palladino ha continuato e mettere dentro degli attaccanti, sottolineando il fatto che voleva vincere la partita a tutti i costi. Peccato per la sofferenza finale, con quel rigore che ha ridato forza mentale al Parma, ma il calcio è fatto così: un episodio può cambiare una partita che il Bologna stava dominando. Ci tengo a sottolineare la prova di Skorupski: è la seconda partita consecutiva che salva il risultato e sta tornando un fattore"

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