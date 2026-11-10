Giornata di premiazione ieri in occasione del Premio Bulgarelli. Kenan Yildiz tra i campioni premiati, mentre Cesc Fabregas ha vinto il riconoscimento come miglior allenatore della Serie A. A margine della premiazione ha parlato Renzo Ulivieri, come riportato oggi dal Corriere dello Sport

"Gli allenatori contano tanto. Servono giocatori bravi, ma anche un tecnico che sappia capire quelli che ha a disposizione e farsi seguire. Palladino, da questo punto di vista, è molto bravo". Poi, una battuta. "Palladino può vincere il Bulgarelli l'anno prossimo? Se continua così potrebbe anche vincere lo scudetto".