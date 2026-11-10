Palla a oltre due punti di media
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
'I 50 giorni che sconvolsero il Bologna' scrive oggi Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport. La cura Raffaele Palladino è stata quasi miracolosa.
Lo dicono i numeri, infatti il tecnico viaggia a 2.28 punti di media a partita, frutto di 16 punti in 7 gare. Palla migliore di tutti i subentrati precedenti, partendo da Pioli, passando a Mihajlovic e concludendo con Motta. Palladino ha riattivato gli uomini e cambiato tattica, passando alla difesa a tre, ruotando davanti, trovando soluzioni efficaci e ridato il sorriso a una squadra che con Tedesco si era spenta. Soprattutto le ali, che Dalla Vite ha definito 'ammosciate' sotto il tecnico belga. 50 giorni in cui Palladino ci ha messo tutto, a partire dalla condizione atletica, ma costruendo una marcia impressionante a livello di risultati. Ora manca solo una cosa: riattivare anche Dovbyk.
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