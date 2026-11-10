'I 50 giorni che sconvolsero il Bologna' scrive oggi Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport. La cura Raffaele Palladino è stata quasi miracolosa.

Lo dicono i numeri, infatti il tecnico viaggia a 2.28 punti di media a partita, frutto di 16 punti in 7 gare. Palla migliore di tutti i subentrati precedenti, partendo da Pioli, passando a Mihajlovic e concludendo con Motta. Palladino ha riattivato gli uomini e cambiato tattica, passando alla difesa a tre, ruotando davanti, trovando soluzioni efficaci e ridato il sorriso a una squadra che con Tedesco si era spenta. Soprattutto le ali, che Dalla Vite ha definito 'ammosciate' sotto il tecnico belga. 50 giorni in cui Palladino ci ha messo tutto, a partire dalla condizione atletica, ma costruendo una marcia impressionante a livello di risultati. Ora manca solo una cosa: riattivare anche Dovbyk.