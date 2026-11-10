Niente extrabudget a gennaio? Parla Fenucci
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Il Bologna interverrà con un extrabudget sul mercato di gennaio? Probabilmente no. 'Fenucci non rilancia' scrive oggi il Corriere di Bologna dopo le parole dell'Ad ieri a margine del Premio Bulgarelli.
Qualcosa il Bologna farà, ma sempre con operazioni subordinate alle uscite e alle liste. Qualche giocatore verrà ceduto, presumibilmente, per fare spazio a innesti funzionali, ma senza sforzi extra dal punto di vista economico. Così Fenucci: "Non abbiamo mai parlato di extrabudget per il mercato di gennaio - le parole dell'Ad - Prenderemo in esame la situazione anche in vista di giugno e vedremo se potremo fare inserimenti compatibilmente alle liste e all'uscita di qualcuno. Dovbyk? Non credo sarà ceduto, è un ragazzo di qualità e deve ritrovare fiducia".
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