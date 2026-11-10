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LA SCELTA DEL BOLOGNA E GLI ULTIMI RISULTATI

Con l'arrivo di Raffaele Palladino, sotto le due torri si è tornati a respirare quel profumo di Europa che nelle prime settimane della stagione sembrava ormai svanito. Con l'ex Atalanta, infatti, i rossoblù in sette partite hanno ottenuto cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, causata però dalla favorita numero uno per la vittoria dello scudetto, ovvero l'Inter. L'arrivo nel nativo di Mugnano è stato dettato da un inizio di campionato decisamente al di sotto delle aspettative, con i rossoblù che, sotto la guida di Domenico Tedesco, avevano realizzato solamente un punto in quattro giornate. Ed ecco allora che ancora una volta, come già successo la scorsa stagione in quel di Bergamo, è stato proprio Palladino il prescelto chiamato a risollevare gli equilibri di una squadra contraddistinta da una partenza in salita.

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