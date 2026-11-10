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LA RINASCITA DI QUESTA STAGIONE

Se si dovesse individuare un artefice, all'interno dell'undici titolare, della rinascita vissuta dai rossoblù nelle ultime settimane, quello sarebbe senza ombra di dubbio Lewis Ferguson. Dopo un anno e mezzo contraddistinto da alti e bassi, il centrocampista scozzese sembra finalmente esser ritornato quello che tutti ricordavamo e, con Raffaele Palladino alla guida della squadra, il classe 99' è tornato ad essere uno dei principali leader, sia dentro che fuori dal campo.

Lo scozzese con il nuovo tecnico rossoblù è diventato il vero metronomo di centrocampo che il Bologna aveva cercato in estate e di cui aveva necessariamente bisogno. Nel nuovo ruolo davanti alla difesa pensato da Palladino, l'ex Aberdeen è ormai il pilastro della mediana e, insieme a Pobega, è il vero "insostituibile". Per poter confermare quanto appena detto basta semplicemente osservare i numeri, con il Parma infatti, il 27enne ha messo a segno una prova di una precisione unica, come dimostrato dal 95% di passaggi riusciti, a cui ha aggiunto la sua solita fisicità, con quattro palloni recuperati. Insomma, dopo 18 mesi possiamo finalmente dire che Lewis Ferguson è tornato.

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