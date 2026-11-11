Con la rete al Parma su rigore, Riccardo Orsolini è a salito a quota 89 gol con la maglia del Bologna. Significa decimo posto di sempre tra i bomber rossoblù. Un grande traguardo.

Un anno fa, scrive Matteo Dalla Vite, Orso era tredicesimo, ora ha staccato Cesarino Cervellati (88) e vede Puricelli, fermo a quota 91. Per salire ancora bisogna sfiorare o raggiungere la tripla cifra. A quota 95 c'è Della Valle, poi Maini (102) e Nielsen (103). Ancora più su troviamo Pivatelli (108), Savoldi (130), Pascutti (141) e Reguzzoni (159), tutti dietro Schiavio, bomber assoluto con 252. Sabato a Parma la rete è arrivata dal dischetto, su concessione di Bernardeschi al quale Orso aveva chiesto di battere 'Fede, ne hai già tirati due, me lo lasci questo?'. Non solo, Orsolini è anche in ballo per il gol del mese di ottobre. Come? Con la rovesciata di Lecce, candidata assieme allo scavetto di Santi Castro in Roma-Genoa.