Il Corriere dello Sport Stadio apre oggi in prima pagina con Artem Dovbyk: l'ucraino cerca il rilancio in nazionale dopo soli 105 minuti in questo avvio di stagione con la maglia del Bologna.

Nelle sue prime sette partite, Palladino ha scelto Odgaard, Piccoli ed Enem: ora tocca a Dovbyk convincerlo. E' 'enigma' nelle pagine interne: motivi tattici o fisici? In sintesi, per Palladino il ragazzo è indietro dal punto di vista della condizione oppure si aspetta da lui un atteggiamento più feroce? Poi la tattica, aspetto in cui magari Piccoli e Odgaard soddisfano meglio le caratteristiche richieste da Palladino. Per Beneforti, forse, sono tutti e tre i fattori a incidere sulle scelte del tecnico. Dovbyk è, a detta di tutti, un grande professionista ed è un attaccante diverso dagli altri due, ma si sa, fa fatica a giocare spalle alla porta. Georgia e Irlanda del Nord per rinascere.