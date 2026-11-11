Sul Corriere di Bologna oggi si parla della decisione di Joey Saputo di cedere il Montreal CF e se questa potrà avere riverberi sul futuro del Bologna calcio.

In conferenza stampa, Saputo stesso ha affermato che le due cose sono separate, quindi non collegate direttamente e da Casteldebole trapela il fatto che la dirigenza italiana fosse stata informata della volontà di Joey sulla sua squadra canadese. Al Galli c'è serenità a riguardo. Per ora la situazione riguarda Montreal, con un tifo in subbuglio da tempo, non solo per i risultati ma anche per il cambio nome, lasciando lo storico 'Impact'. C'è anche il rischio che la franchigia possa spostarsi a Phoenix o Detroit. Il valore del Montreal? Secondo Forbes circa 440 milioni di dollari, il dato più basso di tutta la MLS. Cosa cambierà per il Bologna? La dismissione dal Canada porterà a maggior investimenti in rossoblù? Lo si scoprirà più avanti: oltre alla partita stadio nuovo in Fiera, c'è da tenere vivo il fuoco acceso dal grande lavoro di Palladino in questi suoi primi due mesi di lavoro.