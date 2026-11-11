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Montreal da vendere, e noi?

Dopo più di trent'anni la famiglia Saputo ha deciso di mettere in vendita un pezzo di sé, ovvero la squadra di calcio di Montreal. Impact per tanti anni, Montreal CF di recente, già questo un motivo di discussione con i tifosi canadesi. Si chiude un'era, un capitolo importante della storia sportiva della famiglia italo-canadese. A Bologna, la domanda da lunedì sera, cioè il giorno della nota ufficiale del club, è sempre la stessa: venderà anche noi? Nell'immediato la risposta è facile: no. Nel futuro, chissà. Semplice direte voi, sì lo so, ma lo stato attuale delle cose ci impone di ragionare in profondità e non con superficialità, evitando di lanciarci in sentenze definitive sul breve periodo. Si può, però, illustrare la situazione e stimolare il lettore a farsi un'idea. In primo luogo, va chiarito un aspetto. La cessione del Montreal non si propaga in maniera diretta sul Bologna, è lapalissiano essendo due società distinte e diverse, ma è il recinto dentro il quale sta agendo l'universo Saputo a riverberarsi su di noi. Come è normale che sia.

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