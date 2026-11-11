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Il cambio con Palladino

Il Bologna arriva alla pausa delle nazionali di novembre con una serie di risultati positivi che ha fatto risalire i rossoblù dai bassifondi fino all’ottavo posto in classifica, a quota 17 punti. Quattro vittorie consecutive conquistate anche grazie al lavoro di Palladino.

In questa atmosfera c’è però un malcontento: quello di Heggem, che in una recente intervista ha dichiarato di essere aperto a una possibile cessione a gennaio. Il centrale norvegese, nelle prime quattro giornate con Tedesco, è sempre stato titolare, collezionando 360 minuti. Con l’arrivo di Palladino, la titolarità è stata confermata sia contro il Torino che contro il Lecce, per altri 145 minuti. Poi, però, con l’inserimento anche di Darmian, lo spazio si è ridotto: nelle ultime cinque giornate Heggem è entrato una sola volta, contro il Milan, per 20 minuti, restando inutilizzato contro Inter, Cagliari, Monza e Parma. Il totale è quindi di sette presenze, di cui sei da titolare, e 525 minuti giocati. Per comprendere la portata del cambiamento, con Tedesco ha giocato il 100% dei minuti disponibili, mentre con Palladino è sceso al 26%. Nelle ultime cinque giornate, la percentuale si ferma appena al 4,5%.

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