Heggem, da titolare a riserva con Palladino: appena 20 minuti nelle ultime cinque gare e un futuro in bilico a Bologna
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Il cambio con Palladino
Il Bologna arriva alla pausa delle nazionali di novembre con una serie di risultati positivi che ha fatto risalire i rossoblù dai bassifondi fino all’ottavo posto in classifica, a quota 17 punti. Quattro vittorie consecutive conquistate anche grazie al lavoro di Palladino.
In questa atmosfera c’è però un malcontento: quello di Heggem, che in una recente intervista ha dichiarato di essere aperto a una possibile cessione a gennaio. Il centrale norvegese, nelle prime quattro giornate con Tedesco, è sempre stato titolare, collezionando 360 minuti. Con l’arrivo di Palladino, la titolarità è stata confermata sia contro il Torino che contro il Lecce, per altri 145 minuti. Poi, però, con l’inserimento anche di Darmian, lo spazio si è ridotto: nelle ultime cinque giornate Heggem è entrato una sola volta, contro il Milan, per 20 minuti, restando inutilizzato contro Inter, Cagliari, Monza e Parma. Il totale è quindi di sette presenze, di cui sei da titolare, e 525 minuti giocati. Per comprendere la portata del cambiamento, con Tedesco ha giocato il 100% dei minuti disponibili, mentre con Palladino è sceso al 26%. Nelle ultime cinque giornate, la percentuale si ferma appena al 4,5%.
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