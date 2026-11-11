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Grande lavoro di Palladino

Queste le parole di Fabio Bazzani a Radio Nettuno Bologna Uno sul momento del Bologna di Palladino: "E' una media mostruosa, quasi senza precedenti per un subentro. Solo Leonardo con l'Inter nel 2011. Siamo di fronte a numeri straordinari, a una crescita esponenziale della squadra e la crescita individuale di tanti calciatori che nella gestione precedente erano sottotono. Tutti rispondono presente e la squadra ha trovato entusiasmo. Da qui parte tutto. Il Bologna di Tedesco era calcisticamente parlando depresso, subiva le cose, non faceva le cose con la faccia giusta. Palladino invece è entrato nella testa dei calciatori".

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