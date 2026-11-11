Diversi giocatori con poco minutaggio, a gennaio qualcuno uscirà?
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Scontenti
Giocatori che hanno perso centralità nel progetto rossoblù, ma non solo, esiste anche un problema per quanto riguarda le liste: il Bologna inizia a guardare al mercato invernale di gennaio. Lo riporta il Resto del Carlino che parla di una serie di giocatori "scontenti". Dalla centralità al nulla, sostiene il quotidiano, poi il ritorno di Holm che, per inserirlo in lista, serve togliere dalla rosa sicuramente un over 23. Qualche giocatore senza dubbio è scontento, e vorrebbe andare via a gennaio, motivo per il quale il club è al lavoro per accontentarlo e liberare spazio per eventuali nuovi innesti
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