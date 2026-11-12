Lo sfogo di Torbjorn Heggem il nazionale potrebbe avere conseguenze. 'Non posso stare sempre in panchina, l'addio è una ipotesi', ha affermato il difensore dal ritiro della nazionale. Parole che non sono piaciute al club.

Gazzetta dello Sport parla di 'Bologna irritato': l'esondazione non è piaciuta. Heggem è arrivato un anno e mezzo fa per circa 9.5 milioni di euro, conquistando subito un ampio spazio con Vincenzo Italiano, poi confermato a inizio stagione da Domenico Tedesco. Ma l'arrivo di Raffaele Palladino ha cambiato le cose, soprattutto a causa della crescita di Casale, oggi titolarissimo come perno centrale, mentre come braccetto di sinistra Arthur Theate è la prima scelta. Fatto sta che Heggem è finito progressivamente in panchina e ha deciso di mettere pressione al Bologna, ventilando l'uscita di scena a gennaio. Bologna spiazzato, e anche irritato. Per Gazzetta è possibile anche una multa.