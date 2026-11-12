'Quando i pensieri che ti regalano, anche quelli scomodi e poco graditi, sono costruttivi e detti per il tuo bene, guai a non ascoltarli' scrive oggi Claudio Beneforti su Stadio.

Lukasz Skorupski è tornato, decisivo con il Monza, rigore parato, e con il Parma, salvataggio decisivo su Tourè. "Tutti possono sbagliare, l’importante è la reazione che uno ha" disse Palladino dopo l'errore del polacco contro il Torino. Reazione che è arrivata. Se a Lecce ci fu l'alternanza con Massimo Pessina, nel ciclo di vittorie giunto recentemente il titolare inamovibile è sempre stato Skorupski, segno che Palladino ha dato seguito alle sue parole e Lukasz stesso si è messo alle spalle gli errori di inizio stagione. San Lukasz è tornato. Ora il Bologna si sarà convinto a non aggiungere un altro portiere a gennaio? Nel caso, ci sarà da prendere in considerazione la lista: uno over deve uscire e uno deve entrare. L’area tecnica si guarderà attorno e alla riapertura del mercato parlerà con Palladino, sarà il tecnico a stabilire dove e come intervenire sulla rosa.