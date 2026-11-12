Claudio Fenucci, a margine del premio Bulgarelli, aveva parlato di qualche giocatore scontento, aprendo a possibili cessioni a gennaio. Chissà se tra i suoi riferimenti c'era già Torbjorn Heggem.

Anche il Resto del Carlino parla oggi dello sfogo del difensore norvegese, che ha lamentato lo scarso minutaggio con il nuovo tecnico Raffaele Palladino, mettendo oltremodo pressione al Bologna e ventilando l'ipotesi di una cessione durante la prossima finestra di mercato. 'Palladino non mi ha dato spiegazioni e non gliele ho chieste' una delle frasi di Heggem, che di certo non avranno fatto piacere al Niccolò Galli. Il centrale è passato da essere rivelazione, appena acquistato un anno fa venne subito gettato nella mischia da Italiano, a riserva, cioè da quando Palladino gli ha preferito Casale e Theate. Ma per una cessione serve un quadro economico chiaro e una offerta convincente. Per il Carlino, in ogni caso, potrà essere solo a titolo definitivo, soprattutto dopo parole che sanno di rottura.