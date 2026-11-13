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Cataldi e Bondo e...

Il Bologna cerca un centrocampista per gennaio, un rinforzo già previsto in estate e mai arrivato. La società vuole assecondare le esigenze di Raffaele Palladino, che ha rilanciato la squadra e potrebbe chiedere un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelli attualmente in rosa. Tra i nomi valutati ci sono Danilo Cataldi e Warren Bondo, già allenati da Palladino rispettivamente alla Fiorentina e al Monza. Il centrocampista della Lazio è in scadenza a giugno, mentre Bondo è al Milan. Più complicata la pista che porta a Christian Ordonez del Parma; Sartori e Di Vaio seguono anche profili in Belgio, Olanda e Francia

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