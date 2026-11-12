Una partenza a razzo, sulla scia di quanto buono fatto l'anno scorso in B. Antonio Raimondo ha conquistato la Serie A, prima di infortunarsi alla caviglia nel match contro il Toro, fungendo da terminale offensivo della macchina perfetta costruita da mister Alvini. Ci si chiede quale possa essere il futuro del giovane classe 2004, che a fine anno rientrerà dal prestito al Frosinone. Il Bologna, che ne detiene il cartellino, lo terrà? Il Frosinone cercherà di confermarlo? Domande a cui oggi non c'è risposta, considerando anche i movimenti del mercato, con le big che iniziano a mettere gli occhi sul centravanti. Di questo ha parlato il diesse ciociaro Renzo Castaginini a TMW: "Come ci muoveremo con Raimondo? Non lo so, i prestiti sono prestiti... Sono giocatori bravi, vediamo. Bisogna godersi il momento e non andare tanto a girovagare perché la Serie A diventa una cosa problematica".