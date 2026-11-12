Potrebbe essere una serata speciale, quella contro la Francia, per Niccolò Cambiaghi. L'esterno del Bologna è in lizza per una maglia da titolare a San Siro contro i transalpini, esattamente un anno dopo l'infortunio muscolare che lo tenne ai box contro Moldova e Norvegia.

Infatti, Cambiaghi patì una lesione muscolare il 12 novembre 2025, dovendo lasciare il ritiro della nazionale allora allenata da Gattuso e impegnata nelle qualificazioni mondiali. Proprio un anno dopo, invece, Cambiaghi potrebbe prendersi la soddisfazione della titolarità contro la Francia, una delle nazioni più forti del mondo, e con in ballo il primo posto nel girone di Nations League. L'esterno rossoblù è in ballottaggio con Koleosho per giocare al fianco dei due fratelli Esposito. Non solo, se dovesse segnare stasera, Cambiaghi diventerebbe il primo giocatore del Bologna a gonfiare la rete in nazionale maggiore a distanza di sei anni esatti dall'ultimo. In quel caso il protagonista fu Riccardo Orsolini, in gol contro l'Estonia l'11 novembre 2020.