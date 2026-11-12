Il mercato di gennaio si avvicina e il Bologna inizia a sondare le eventuali pedine utili per il gioco di Raffaele Palladino. Quasi certamente verrà fatto qualcosa a centrocampo, dove l'indiziato a partire è Nikola Moro, scarsamente utilizzato, per provare ad allungare le rotazioni oltre al duo Pobega-Ferguson. Il tutto con uno sguardo anche a calciatori giovani e futuribili.

Se qualche settimana fa era iniziato a circolare il nome di Warren Bondo del Milan, nelle ultime ore il club rossoblù avrebbe posato lo sguardo in Serie B, nella fattispecie su Michele Besaggio dell'Avellino. Dodici partite tra campionato e Coppa Italia per il mediano centrale e tre gol segnati, per un totale di 912 minuti in tutte le competizioni e il 91% di utilizzo da titolare. I costi sono ancora contenuti per il classe 2002, nato a Monselice e transitato in passato da Juventus Next Gen, Genoa e Brescia, motivo per il quale il Bologna si sta muovendo concretamente. Non una trattativa vera e propria, ma gli scout rossoblù lo hanno seguito con attenzione. Besaggio ha firmato con gli irpini un contratto fino al 2028 dopo il fallimento delle rondinelle.