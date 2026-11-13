Jens Odgaard è diventato un punto fermo del Bologna di Palladino: con il danese titolare al centro dell’attacco sono arrivate quattro vittorie consecutive contro Cagliari, Milan, Monza e Parma. Pur senza trovare il gol, l’ex AZ si è reso indispensabile grazie a dinamismo, sacrificio e capacità di dialogare con i compagni, conquistando la fiducia dell’allenatore.

Resta invece da chiarire il futuro di Artem Dovbyk, per il quale non è escluso un addio a gennaio: il Bologna approfondirà le valutazioni e gli eventuali colloqui con la Roma. Intanto Piccoli è rientrato a Parma, pur non essendo ancora al meglio, mentre Enem punta a tornare disponibile contro l’Udinese.