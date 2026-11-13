Un pezzetto di Bologna alla ribalta di San Siro, contro la Francia. Niccolò Cambiaghi ha spaccato la partita, prima con l'assist per il pareggio di Pio Esposito, poi guadagnandosi un rigore, sbagliato da Seba, ma in generale mettendosi in tasca Malo Gusto, che praticamente non l'ha mai preso per tutta la sfida. Queste le parole dell'esterno rossoblù:

“Il mister ci ha dato grande tranquillità, il gruppo sta bene insieme ed è la nostra forza. Assist e rigore procurato? Sono molto contento, è stata una serata bellissima e non potevo sognarne una migliore. Continuerò a lavorare sodo. Questa partita penso abbia dimostrato la nostra forza, un po’ alla volta stiamo iniziando a capire le caratteristiche dei compagni e con Pio si sta creando una bella intesa”.