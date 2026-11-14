Cambiaghi incanta, scrive oggi il Cor Sport. La partita con la maglia azzurra ha svelato al mondo le qualità dell'esterno rossoblù, che ha fatto soffrire pure Olise. 'Nico è nostro' titolare il quotidiano.

Cambiaghi ha fatto la differenza anche in nazionale e vinto il duello contro l'attaccante del Bayern Monaco: 'Bologna ti mette le ali. Con Tedesco prima, con Palladino adesso, la sostanza resta quella: nessuno rinuncia a Cambiaghi' scrive Claudio Beneforti. E poi c'è l'intuizione di mercato, avuta dagli uomini rossoblù nel 2024, quando si decise di sostituire Alexis Saelemaekers. Il Bologna fu bravo ad anticipare Como e Parma, che lo avevano puntato dopo le stagioni all'Empoli, anche se all'inizio dell'avventura rossoblù un infortunio al ginocchio lo limitò. Oggi, però, è inarrestabile. Arma tattica, può fare l'esterno alto o quello a tutta fascia, Cambiaghi salta l'uomo, crea superiorità e mette assist a profusione. Cosa gli manca? Solo il gol, ma Palladino ci sta lavorando.