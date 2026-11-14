Sul Cor Sport focus su Niccolò Cambiaghi che ha fatto impazzire i francesi
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Cambiaghi incanta, scrive oggi il Cor Sport. La partita con la maglia azzurra ha svelato al mondo le qualità dell'esterno rossoblù, che ha fatto soffrire pure Olise. 'Nico è nostro' titolare il quotidiano.
Cambiaghi ha fatto la differenza anche in nazionale e vinto il duello contro l'attaccante del Bayern Monaco: 'Bologna ti mette le ali. Con Tedesco prima, con Palladino adesso, la sostanza resta quella: nessuno rinuncia a Cambiaghi' scrive Claudio Beneforti. E poi c'è l'intuizione di mercato, avuta dagli uomini rossoblù nel 2024, quando si decise di sostituire Alexis Saelemaekers. Il Bologna fu bravo ad anticipare Como e Parma, che lo avevano puntato dopo le stagioni all'Empoli, anche se all'inizio dell'avventura rossoblù un infortunio al ginocchio lo limitò. Oggi, però, è inarrestabile. Arma tattica, può fare l'esterno alto o quello a tutta fascia, Cambiaghi salta l'uomo, crea superiorità e mette assist a profusione. Cosa gli manca? Solo il gol, ma Palladino ci sta lavorando.
© RIPRODUZIONE RISERVATA