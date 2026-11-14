di Leandro Narancic

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

Ora si fa sul serio

Tra i risultati positivi del successo scrosciante (in tutti i sensi) di giovedì, oltre all'arrivo in vetta al girone, anche un discreto ritorno di interesse alla nazionale. Lo sa bene chi, scelta una domenica di Novembre come tante, segue gli Azzurri nel cuore del Belgio ed esplora, sfruttando l'occasione, questa gemma incastrata ai margini del nord Europa.
Data l'incombenza della partita, Ecco un paio nozioni e riferimenti per Bruxelles e il Belgio.

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