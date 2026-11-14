Brutte notizie per il CT Roberto Mancini ma soprattutto per il Bologna, Nicolò Cambiaghi ha lasciato il ritiro della nazionale.

Il comunicato: "In mattinata lo staff medico azzurro ha valutato le condizioni di Nicolò Cambiaghi: l’attaccante del Bologna non ha recuperato dal trauma alla caviglia riportato giovedì in occasione della partita con la Francia e lascerà quindi il ritiro". Dunque il giocatore rossoblù non partirà per la trasferta in Belgio, mentre le sue condizioni dovranno essere valutate al più presto dallo staff medico del Bologna. Nella giornata di domani, massimo lunedì, si saprà sicuramente un po' di più sull'entità dell'infortunio. Infortunio che non ci voleva, visto l'ottimo rendimento del calciatore nelle ultime settimane.