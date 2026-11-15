Il Bologna è al lavoro per i rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza o vicini alla scadenza. Si parte da Federico Bernardeschi, già autore di tre reti in stagione.

Il club, infatti, sta ragionando al prolungamento del numero dieci e non è escluso che possa chiedere al giocatore di inserire una opzione per il 2029. In mezzo, invece, si ragiona al rinnovo di El Azzouzi, dato per probabile, anche per valutare una eventuale cessione a titolo definitivo la prossima estate. Ci sono poi i giocatori in scadenza a giugno e con loro si parlerà in primavera. I nomi sono quelli di De Silvestri, Skorupski e Darmian. Particolare la situazione del portiere, dato che il Bologna aveva già fatto sbloccare la clausola un anno fa portando la scadenza al 2027, ma ora quella opzione non c'è più e a giugno o sarà rinnovo o addio.