L'esperimento Dovbyk appare già ai titoli di coda, con l'ucraino che, come riferito da Alessandro Mossini, dopo lo scarso minutaggio ricevuto anche in nazionale, potrebbe salutare le due torri.

Dopo un inizio di stagione contraddistinto da problemi muscolari e da prestazioni al di sotto delle aspettative, il sodalizio tra l'ex Roma ed il Bologna potrebbe già finire a gennaio. L'attaccante, ormai fuori dai piani di Palladino, non verrà riscattato dai rossoblù, i quali sembrerebbero intenzionati a rispedirlo nella capitale nel mercato invernale. Allo stesso tempo però i giallorossi dovranno trovare una terza soluzione, che ad oggi sembra portare in Spagna. Dopo l'annata a Girona il classe 97' pare aver lasciato diversi estimatori lungo la penisola iberica, con Betis, Villareal e Valencia che avrebbero già puntato gli occhi su di lui. Insomma, l'unione tra Dovbyk e il Bologna sembra non aver dato i frutti sperati e potrebbe finire prima del previsto.