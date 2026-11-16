Con l'infortunio di Cambiaghi in nazionale e la prestazione fornita al Tardini, ecco che Palladino per la partita di domenica, come evidenziato anche dalla Gazzetta, potrebbe far partire i due esterni dal 1' minuto.

Dopo il grande impatto con il 4-2-4 visto nell'ultima uscita a Parma ed una sintonia più che mai eccelsa tra i due, la possibilità di vederli insieme per la sfida contro l'Udinese cresce sempre di più. Entrambi, chi per motivi fisici e chi per motivi tecnici, hanno sino ad ora avuto poche chance di giocare assieme, come visto dalla continua alternanza l'uno con l'altro. Con però l'infortunio rimediato da Cambiaghi nella vittoria azzurra di giovedì e memori delle parole di elogio usate in passato dallo stesso Palladino, ecco che il duo Orso-Berna possa essere pronto finalmente a prendersi le redini dell'attacco rossoblù.