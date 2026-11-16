La notte di San Siro ha dato a tutto il mondo Bologna felicità ma anche tristezza in quanto, come riferito dal Corriere dello Sport, nonostante la grande prestazione fornita, per Cambiaghi si prospetta un possibile stop che lo inserisca tra gli indisponibili per la gara di domenica.

A Casteldebole sono quindi tutti in attesa del referto sulle condizioni del numero 28, che a distanza di un anno si trova di nuovo alle prese con un infortunio muscolare durante la pausa nazionali. Palladino non vuole però farsi trovare impreparato e sta già lavorando alle possibili alternative. L'ex tecnico dell'Atalanta dovrà infatti fare a meno anche di un altro dei suoi "titolarissimi", Juan Miranda. Con la fascia sinistra sguarnita ecco che si apre la possibilità di partire dal 1' minuto per chi finora il campo l'ha visto solo in pochi spezzoni, come Alhassane, e chi invece, come Mbangula, vuole tornare a brillare dopo la prestazione fornita proprio in quel di San Siro contro il Milan.